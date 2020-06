E.ON: Weiter seitwärts?

Seit vielen Monaten befindet sich die Aktie von E.ON in einer Seitwärtsbewegung. Diese könnte sich auch in den kommenden Monaten fortsetzen. Ein Inline-Optionsschein auf die Aktie von E.ON scheint somit einen näheren Blick wert.

Die Aktie von E.ON kam demzufolge in der Corona-Crash-Phase im März auch nicht ganz so schlimm unter die Räder wie beispielsweise Aktien von Herstellern konjunkturabhängiger Produkte. Und auch wenn der Konjunktureinbruch stärker werden sollte als aktuell prognostiziert, könnten die Korrekturbewegungen bei Aktien von Energieversorgern weniger heftig ausfallen. In charttechnischer Hinsicht markierte die Aktie von E.ON im März ein Mehrjahrestief bei 7,60 Euro. Dieses gilt als signifikante Unterstützungsmarke. Unterstützend könnte auch die 200-Tage-Linie wirken. Der gleitende Durchschnitt verläuft aktuell bei 9,35 Euro. Als signifikante Widerstandsmarke nach oben ist das Mehrjahreshoch bei 11,56 Euro zu nennen, welches im vergangenen Februar erklommen wurde.