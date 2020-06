Mehrjahrestief als Unterstützung

Auch wenn es zeitlich eng werden dürfte, gehen wir davon aus, dass man der Hauptversammlung zufriedenstellende Ergebnisse vorlegen kann in Sachen Sparpaket. Somit dürfte man die Zustimmung der Aktionäre für das Rettungspaket bekommen. Dies würde zweifelsohne auch ein Stück weit Unsicherheit von der Aktie nehmen. Positiv zudem: Die Lufthansa gab unlängst bekannt, dass man den Flugplan in den kommenden Wochen und Monaten wieder deutlich ausbauen werde. In charttechnischer Hinsicht fiel die Aktie im Zuge der Corona-Krise bis in den Bereich um 7 Euro. Dort markierte das Papier der Frankfurter Fluglinie ein Mehrjahrestief bei exakt 7,02 Euro, welches zukünftig als durchaus signifikante Unterstützungsmarke dient.