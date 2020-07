Adidas-Aktie vor Abwärtsbewegung? Diese Analyse wurde am 06.07.2020 um 18:05 Uhr erstellt.

Die Pandemie belastet das Geschäft von Adidas in einem erheblichen Ausmaß. Adidas-Stores mussten in den vergangenen Wochen demzufolge weltweit schließen. Zudem scheint das Kurspotenzial bei der Adidas-Aktie begrenzt. Der StayLow-Optionsschein auf die Aktie von Adidas bietet eine hohe Seitwärtschance.

Am kommenden Sonntag hätte im Londoner Wembley-Stadion unter normalen Umständen das Finale der Fußball-Europameisterschaft stattfinden sollen. Normal aber ist in diesen Pandemie-Tagen nur, dass vieles nicht normal ist. Sowohl die Fußball-EM als auch Olympia sollen nun im kommenden Jahr nachgeholt werden. Für Adidas sind sportliche Großereignisse riesige, verkaufsfördernde Schaufenster – viele Athleten werden von Adidas ausgerüstet. Diese Schaufenster sind im Geschäftsjahr 2020 geschlossen. Ebenso wie viele Adidas-Läden weltweit in den vergangenen Wochen. Adidas rechnete Ende April nach eigenen Angaben mit einem währungsbereinigten Umsatzeinbruch im zweiten Quartal um mehr als 40 Prozent und zudem mit einem negativen Betriebsergebnis.