Autoabsatz weiterhin schwach?

Auch in den kommenden Pandemie-Monaten ist wohl weltweit mit einem eher defensiven Käuferverhalten zu rechnen, was die Anschaffung von neuen Autos anbelangt. Insbesondere dann, wenn das Infektionsgeschehen weitere Einschnitte in das Wirtschaftsleben erfordert. Was dann auch weitere Einschnitte in den Geldbeuteln von Verbrauchern bedeuten würde. Kurz- bis mittelfristig rechnen wir demzufolge nicht damit, dass Auto-Aktien generell oder die Daimler-Aktie im Speziellen Kursfeuerwerke abfackeln. In charttechnischer Hinsicht zeigen sich ebenfalls einige Widerstände. Als da wären das vor der Pandemie erzielte Mehrmonatshoch von Februar bei 44,88 Euro, das Juni-Hoch bei 41,49 Euro wie auch die 200-Tage-Linie, welche aktuell bei 40,40 Euro verläuft.