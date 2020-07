Bayer: Wieder Ärger mit Glyphosat Diese Analyse wurde am 20.07.2020 um 18:05 Uhr erstellt.

Die Aktie von Bayer gehörte in den vergangenen Wochen zu den Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Es gibt neuen Ärger mit Glyphosat. Und auch in den kommenden Wochen könnte das Bayer-Papier eher schwach abschneiden. Ein StayLow-Optionsschein auf die Aktie von Bayer eröffnet eine hohe Seitwärtschance.

Und immer wieder Glyphosat. Das womöglich krebserregende Unkrautvernichtungsmittel der umstrittenen Bayer-Tochter Monsanto sorgt weiterhin für hausgemachten Ärger. Laut Medienberichten steht der Glyphosat-Vergleich in den Vereinigten Staaten wieder auf der Kippe. Grund: Es gebe Zweifel des zuständigen Bundesgerichts an einem Teil des Vergleichspakets. Bayer hätte eingewilligt, insgesamt 10,9 Mrd. Dollar zu zahlen – davon 1,25 Mrd. Dollar für künftige Fälle. Doch das Gericht sei skeptisch hinsichtlich der Angemessenheit, was die Summe für künftige Fälle betrifft. Nur wenige Wochen, nachdem ein Vergleich in den USA geschlossen wurde, steht dieser also wieder auf der Kippe.