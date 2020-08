Allianz: Pandemie belastet Diese Analyse wurde am 27.07.2020 um 18:55 Uhr erstellt.

Veranstaltungen fallen aus. Fabriken mussten geschlossen werden. Reisen wurden abgesagt. Keine Frage: Die Pandemie belastet auch den Versicherungsriesen Allianz. Mit einem StayLow-Optionsschein auf die Aktie der im DAX notierten Allianz können risikofreudige Anleger eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Nach eigenen Angaben ist die Allianz der weltweit führende Anbieter in der Schaden- und Unfallversicherung und zählt zudem zu den Top fünf im Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft. Die Allianz gehört zudem zu den größten Vermögensverwaltern weltweit, die Kundengelder mit der Hilfe von aktiven Anlagestrategien verwalten. Dass die Pandemie somit keineswegs spurlos an dem Versicherungsriesen vorbeigeht, dürfte klar sein. Ende April gab der DAX-Konzern dem entsprechend bekannt, dass man nicht davon ausgehe, die für 2020 gesetzte Zielspanne für das operative Ergebnis von 12 Mrd. Euro, plus oder minus 500 Mio. Euro, erreichen zu können. Ein neues Gewinnziel für 2020 werde der Vorstand nach Abschluss der revidierten Planung kommunizieren, hieß es damals Ende April.