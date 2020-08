Mehrjahreshoch als Widerstand

Der Euro profitierte von der jüngsten Dollar-Schwäche und kletterte. Nun aber scheint der Euro-Kurs im Verhältnis zum US-Dollar etwas überhitzt. Eine Konsolidierung sollte somit nicht überraschen in naher Zukunft. Charttechnisch stellen das aktuelle Jahreshoch bei 1,1916 Dollar sowie das Mehrjahreshoch von Februar 2018 bei 1,2555 Dollar wichtige Widerstandsmarken dar. Interessant auch ein Blick auf die so genannten COT-Daten. COT ist die Abkürzung für Commitments of Traders. Diese Daten beziehen sich auf die Handelspositionen anzeigepflichtiger Marktteilnehmer in Termingeschäften. Und die Daten zeigen aktuell, dass die Commercials, sprich die Marktteilnehmer, die sich professionell am Terminmarkt absichern, dies in der Mehrheit gegen einen Rückgang des Euro im Verhältnis zum US-Dollar tun.