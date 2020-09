Allzeithoch als wichtiger Widerstand

Die Luft wird wohl immer dünner beim Dow. Nicht nur, weil eine üppig bewertete und frisch gesplittete Apple-Aktie als Kurs-Lokomotive erst einmal ausfallen könnte. Sondern auch weil der Dow Jones in den letzten Monaten heißgelaufen ist. Vom Pandemie-Tief Ende März bei 18.214 Punkten konnte sich der Index um sagenhafte 56 Prozent erholen. Somit befindet sich der Weltleitindex nahe am überkauften Terrain. In charttechnischer Hinsicht zeigt sich eine wichtige Widerstandsmarke bei 29.569 Punkten. Denn dort befindet sich das Allzeithoch, welches kurz vor der Pandemie erzielt wurde.