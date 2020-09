DAX: Schwieriger September? Diese Analyse wurde am 07.09.2020 um 19:00 Uhr erstellt.

Ein Schritt vor, ein Schritt zurück. In den vergangenen Wochen weilte der DAX in einer relativ engen Handelsspanne. Diese Seitwärtsbewegung könnte sich auch im laufenden September fortsetzen. Mit einem StayLow-Optionsschein auf den DAX kann man in nur kurzer Zeit eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Bestens gelaunt zeigte sich der DAX am gestrigen Montag zum Wochenauftakt. Der deutsche Leitindex kletterte um 2 Prozent und ging mit einem Stand bei exakt 13.100 Punkten aus dem Handel. Die Wall Street hatte gestern übrigens geschlossen. Denn am ersten Montag im September ist in den USA Labor Day, der Tag der Arbeit. Somit sendete der US-Handel gestern keine direkten Impulse an den deutschen Aktienmarkt. Wie beispielsweise in der vergangenen Woche, als US-amerikanische Tech-Aktien ihren immensen Kurszuwächsen in jüngster Vergangenheit Tribut zollten und auf breiter Front hohe Verluste verzeichneten. Nicht auszuschließen jedenfalls, dass die Korrektur der US-Tech-Werte in den kommenden Wochen weitergeht. Was auch den DAX hemmen könnte.