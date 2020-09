Ist der Euro zu stark? Diese Analyse wurde am 28.09.2020 um 19:15 Uhr erstellt.

Der Euro korrigierte in den vergangenen Wochen – der Höhenflug scheint erst einmal vorbei. Und auch in den kommenden Wochen könnte die europäische Gemeinschaftswährung zum Dollar eher schwach abschneiden. Ein StayLow-Optionsschein auf den Euro im Verhältnis zum US-Dollar ist daher einen näheren Blick wert.

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), sprach gestern in einer Videoschalte bei einer Anhörung vor einem Ausschuss des Europaparlaments davon, dass sich die Erholung „unvollständig, unsicher und holprig“ vollziehe. Dies berichtete gestern die Nachrichtenagentur Reuters. Der EZB-Rat werde alle Informationen sorgfältig sichten – und dabei auch den Wechselkurs miteinbeziehen. Falls es nötig werde, sei die EZB auch bereit, ihre Instrumente anzupassen. Die Wirtschaft in der Euro-Zone war laut Reuters im zweiten Quartal aufgrund der Corona-Krise um 11,8 Prozent eingebrochen nach einem Minus von 3,7 Prozent in den ersten drei Monaten. Die EZB habe auf ihrer Sitzung im September nach mehreren voluminösen Stützungsmaßnahmen keine neuen Hilfen beschlossen.