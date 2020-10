Widerstandsmarken

Insbesondere in den ersten drei Jahren werden Kosten für die Integration der beiden Gesellschaften das Netto-Ergebnis belasten, teilte die Telekom mit. So dürften also auch die kommenden Quartalszahlen, welche die Telekom nach eigenen Angaben am 12. November vorlegen wird, davon beeinflusst werden. Die T-Aktie bewegte sich in den vergangenen Monaten seitwärts. Ein Ausbruch nach oben blieb dem DAX-Titel verwehrt. So scheiterte das Papier der Deutschen Telekom Mitte September am Widerstandsbereich bei etwa 15,50 Euro. Eine signifikante Widerstandsmarke stellt zudem das aktuelle Mehrmonatshoch bei 15,73 Euro dar. Ebenfalls als Widerstandsmarke zu erwähnen ist das aktuelle Monatshoch bei 14,89 Euro.