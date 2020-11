Immense Investitionen

Neben einer schwächeren Nachfrage infolge der Pandemie bewegt die Auto-Industrie ein weiteres Thema: die Transformation. Laut Medienberichten will BMW in den kommenden Jahren bis 2025 nicht weniger als 30 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung investieren, um für ihre Kunden die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Es geht schließlich darum, welcher Autobauer die Nase vorn haben wird bei emissionsarmen Innovationen. Es geht auch darum, Hardware und Software zusammenzuführen und zu beherrschen. Das alles kostet großes Geld – ehe es ganz großes Geld bringen kann. Zum Chart: Die BMW-Aktie sieht sich nun Widerständen gegenüber. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang das Jahreshoch von Anfang Januar bei 75,35 Euro sowie das Mehrmonatshoch von vergangenen Dezember bei 77,06 Euro.