Charttechnische Widerstände

Im Jahr 2022 werde sich VW dann wieder auf Vorkrisenniveau einfinden. Die VW-Aktie notierte vor Ausbruch der Krise im Februar übrigens in der Region von 175 Euro. Nicht verwunderlich in diesem Zusammenhang, dass die im DAX beheimatete Aktie von Volkswagen im Februar, kurz bevor die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus als Pandemie eingestuft wurde, ein Mehrmonatshoch erklomm. Dieses wurde bei exakt 174,40 Euro markiert und hat bis heute Bestand. Das aktuelle Monatshoch der VW-Aktie bei 156,00 Euro dient als weitere Widerstandsmarke und somit als erste Kurs-Hürde in charttechnischer Hinsicht.