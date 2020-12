Deutsche Post: Rally-Fortsetzung bei der Deutschen Post? Diese Analyse wurde am 30.11.2020 um 23:00 Uhr erstellt.

Nach einer steilen Aufwärtsbewegung ist die Aktie der Deutschen Post im Oktober zu einer seitwärts gerichteten Tendenz übergegangen. Die aktuellen Analysten-Einschätzungen überraschen in diesem Zusammenhang. Mit einem StayHigh-Optionsschein auf die Dt. Post-Aktie kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Zunächst ging es mit der Aktie der Deutschen Post im Februar und März steil nach unten. Die Anleger waren geschockt von der Verbreitung der Corona-Pandemie, so das viel ihr Depot leergefegt haben. Im März ist einigen Anleger dann aber bewusst geworden, das der Titel doch nicht so schlecht ist. Zudem profitiert die Deutsche Post von den Lockdowns bzw. allgemein von der Corona-Pandemie. So führt der deutlich reduzierte Kontakt zu anderen Menschen zu steigenden Online-Käufen. Dies hat die Aktie bis Anfang November auf ein neues Allzeithoch gebracht. Insofern war es nicht überraschend, dass der Titel etwas überhitzt und damit anfällig für eine kleine Konsolidierung ist. Dies fällt klar erkennbar seit Anfang August auf, wobei die Schwankungsbreite zuletz etwas zugenommen hat. Sollte der Kurs die momentane Konsolidierung nach oben verlassen, rückt as nächsts Kursziel die Region um rund 50 Euro ins Visier. Sollte es zum Jahresauftakt weitere Lockdowns bzw. verschärfte Maßnahmen geben, dürfte die Deutsche Post einmal mehr als Gewinner hervorgehen. Doch auch in der vorweihnachtlichen Zeit fällt der Bummel über den Weihnachtsmarkt bzw. das Kaufen von Weihnachtspräsenten vor Ort für viele Personen aus. Auch hier dürfte der Online-Handel einen weitern, kräftigen Impuls erfahren, so dass spätestens im Dezember mit einem Ausbruch aus der aktuellen Konsolidierung gerechne werden darf.