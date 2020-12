SAP: Zurück zu alten Höhen? Diese Analyse wurde am 14.12.2020 um 18:45 Uhr erstellt.

Die Aktie des badischen Software-Spezialisten SAP konnte sich in den vergangenen Wochen stabilisieren. Kann der DAX-Titel auf Sicht wieder alte Kurshöhen erklimmen? Mit einem StayHigh-Optionsschein auf die Aktie von SAP kann man indes bereits von seitwärts tendierenden Kursen der SAP-Aktie profitieren.

„Absturz eines Börsenlieblings“, titelte die „Süddeutsche Zeitung“ Ende Oktober. Damals verwarf SAP sowohl Jahresprognose als auch mittelfristige Ertragsziele – die Aktie stürzte daraufhin an einem Tag um etwa 20 Prozent ab. „Aufgrund der Corona-Krise befinden sich unsere Kunden an einem Wendepunkt. Für Unternehmen ist der Umstieg in die Cloud, verbunden mit einer echten Neuausrichtung ihres Geschäfts, unerlässlich geworden“, wurde Vorstandssprecher Christian Klein per Pressemitteilung zitiert. SAP wolle, so die „Süddeutsche“, nach den Worten von Finanzchef Luka Mucic einen dreistelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen und sein Angebot an Cloud-Diensten verbessern.