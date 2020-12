Schon eingepreist?

Doch der Weltleitindex Dow Jones lag gestern kurz nach Handelsbeginn mit einem Minus von etwa 1 Prozent unter Wasser. Denn auch an der Wall Street dominierte erst einmal die Nachricht, dass in Großbritannien eine womöglich hochansteckende Virus-Mutation entdeckt worden sei. Hinzu kommt, dass eine Einigung in Sachen Konjunkturpaket wohl schon zu einem gerüttelt Maß in den stark gestiegenen Kursen eingepreist sein dürfte. Buy the rumor, sell the fact. Insofern verwundern Gewinnmitnahmen nicht. Schließlich kraxelte der Dow mitten in der Pandemie auf ein neues Allzeithoch – viel Positives scheint somit schon in den Kursen enthalten. Jenes Allzeithoch bei 30.344 Punkten markiert zudem eine wichtige Widerstandsmarke.