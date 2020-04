Quartalszahlen am 30. April erwartet

In dieser Hinsicht dürfte die am 30. April nach US-Handelsende erwartete Bilanz des ersten Quartals wichtige Hinweise liefern, zumal amazon.com grundsätzlich auch einen Ausblick auf das laufende Quartal mitliefert. Auffällig ist, dass die Marktteilnehmer starken Zahlen und einem positiven Ausblick bereits vorgegriffen haben. Denn auch, wenn diese derzeitige, vorteilhafte Marktstellung unübersehbar ist, darf man einen solchen Run auf neue Rekorde in einer derart unübersichtlichen Gemengelage als ambitioniert ansehen. Zumal momentan der Gedanke, dass eine weltweite Rezession letztlich auch bei einer Lockerung der Einschränkungen zu massivem Druck auf den Konsum und damit auch auf amazon.coms Umsätze führen würde, offenbar ausgeblendet wird.

Rein charttechnisch ist diese Rallye der Aktie bislang makellos, fundamental betrachtet aber zumindest als „ambitioniert“ anzusehen. Aus der anderen Seite dürfte diese derzeitige Sonderstellung des Online-Händlers dazu beitragen, dass das Abwärtspotenzial nicht so groß wäre wie für den Gesamtmarkt in den USA, wenn es zu einem zweiten, größeren Baisse-Impuls kommen sollte. Diese Gemengelage stellt eine lukrative Basis für einen Inline-Optionsschein dar.