Charttechnische Widerstände

Nun aber könnte der Goldpreis an seine Grenzen stoßen. Dies insbesondere in charttechnischer Hinsicht. So tun sich aktuell einige Widerstandsmarken auf, die so leicht nicht zu überwinden sein dürften. Zu nennen diesbezüglich ist das aktuelle Jahreshoch bei 1.765 US-Dollar. Ebenso wie das Mehrjahreshoch, welches im Oktober 2012 bei 1.796 Dollar markiert wurde. Nicht zu vergessen natürlich das Allzeithoch von 2011, welches bei 1.921 Dollar eine hohe Hürde darstellen dürfte. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch ein Blick auf die aktuellen CoT-Daten. CoT ist die Abkürzung für Commitment of Traders. Und die diesbezüglichen Daten zeugen derzeit davon, dass Gold-Produzenten signifikant auf der Short-Seite positioniert sind und sich somit an den Terminmärkten gegen sinkende Kurse absichern.