Wichtige Unterstützungsmarke

Fakt ist auch: Mit einem für 2021 geschätzten Gewinnvielfachen von 7,7 scheint die Aktie von Bayer relativ preiswert. Zumal sich das Agrargeschäft in 2021 erholen könnte. Der Chart der Bayer-Aktie zeigt ein turbulentes Auf und Ab, welches das Dividendenpapier aus dem DAX in den vergangenen Monaten vollzog. Ende Oktober stürzte die Aktie sogar ab bis in den Bereich um 40 Euro – so tief stand der Titel zuletzt im Jahr 2011. Dieses Mehrjahrestief, welches im Oktober bei exakt 39,91 Euro markiert wurde, dient aus charttechnischer Perspektive als wichtige Unterstützungsmarke.