Daimler: Pulver verschossen? Diese Analyse wurde am 04.01.2021 um 19:15 Uhr erstellt.

Hat die Daimler-Aktie ihr Pulver verschossen? Seit Mitte März des vergangenen Jahres flitzte die Auto-Aktie um 150 Prozent nach oben. Nun aber trifft der DAX-Titel auf einen starken Widerstand. Mit einem StayLow-Optionsschein auf Daimler können risikofreudige Anleger eine hohe Seitwärtsrendite einfahren.

Mercedes-Benz strebt nach eigenen Angaben die führende Position bei Elektroantrieben und Fahrzeug-Software an. Bereits im Jahr 2022 solle das Portfolio acht vollelektrische Mercedes-EQ Modelle umfassen. Das globale Produktionsnetzwerk des Stuttgarter Weltkonzerns sei bereit für die elektrische Produktoffensive des Unternehmens und integriere die Mercedes-EQ Modelle konsequent in die Serienproduktion der bestehenden Werke. Doch diese Transformation gibt es keineswegs zum Nulltarif – diese kostet nämlich richtig Geld. Von 2021 bis 2025 wird Daimler laut einer Pressemitteilung von Dezember mehr als 70 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung sowie in Sachanlagen investieren.