Umsatzrückgang

Durch das E-Commerce-Geschäft konnte Adidas fehlende Umsätze in den Stores somit abfedern. Insgesamt wird sich der Umsatz in Q4 voraussichtlich ähnlich entwickeln wie in Q3, teilte der DAX-Konzern damals mit. Dies impliziere einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich. Am 10. März wird Adidas nach eigenen Angaben die Zahlen für das vierte Quartal bekannt geben. Mit einem für 2022 geschätzten Gewinnvielfachen von 25 scheint die Adidas-Aktie nicht mehr günstig. Das weitere Kurspotenzial scheint daher begrenzt. In charttechnischer Hinsicht stellen das Mehrmonatshoch von November bei 306,70 Euro sowie insbesondere das Allzeithoch bei 317,45 Euro Widerstandsmarken dar.