Extrem niedrige Zinsen

Apropos extrem niedrige Zinsen. Diese spielen dem Aktienmarkt zudem in die Karten, da Dividendenpapiere wohl noch eine ganze Weile als alternativlos scheinen. Gestern kündigte Großbritanniens Premier Boris Johnson zudem einen vorsichtigen Ausstieg aus dem Lockdown an – was man am Aktienmarkt ebenfalls freudig zur Kenntnis nahm. Andererseits bleibt die Pandemie weiterhin ein Risikofaktor. Stichwort Mutationen. Sollten diese weitreichende Einschränkungen des weltweiten Wirtschaftslebens erforderlich machen, könnte dies den Aktienmarkt ausbremsen. Zum Chart: Bei 13.009 Punkten bildet das Dezember-Tief eine Unterstützungsmarke.