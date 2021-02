Deutsche Börse: Deutlich höheres Handelsvolumen Diese Analyse wurde am 22.02.2021 um 19:10 Uhr erstellt.

Seit Herbst des vergangenen Jahres befindet sich die Aktie der Deutschen Börse in einer Seitwärtsphase. Nach unten hin scheint der DAX-Titel gut unterstützt. Mit einem StayHigh-Optionsschein auf die Aktie der Deutschen Börse kann man bereits von seitwärts tendierenden Kursen des DAX-Titels profitieren.

Das Geschäftsjahr 2020 stand insbesondere auch für die Deutsche Börse im Zeichen der Pandemie. So verzeichnete man nach eigenen Angaben in einem außerordentlich volatilen Marktumfeld im ersten Quartal 2020 starke Ertragszuwächse. Die Schwankungen an den Märkten waren insbesondere im vergangenen März immens – dies führte zu einem deutlich höheren Handelsvolumen. Andererseits verwaltet die Wertpapierverwahr-Tochter Clearstream laut einem „Handelsblatt"-Bericht milliardenschwere Bareinlagen von Kunden, den Großteil davon in Dollar. Da die US-Notenbank Federal Reserve ihre Zinsen im Zuge der Corona-Krise gesenkt hat, werde Clearstream damit künftig weniger Zinserträge erzielen.