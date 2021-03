Allianz: Hohe Hürde Diese Analyse wurde am 08.03.2021 um 19:10 Uhr erstellt.

Veranstaltungen fielen aus. Fabriken mussten zeitweise geschlossen werden. Reisen wurden abgesagt. Kurzum: Die Pandemie hinterließ Spuren in der Bilanz der Allianz. Auch das laufende Geschäftsjahr dürfte herausfordernd sein. Mit einem StayLow-Optionsschein auf die Allianz-Aktie kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Nach eigenen Angaben ist die Allianz der weltweit führende Anbieter in der Schaden- und Unfallversicherung und zählt zudem zu den Top fünf im Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft. Die Allianz gehört zudem zu den größten Vermögensverwaltern weltweit, die Kundengelder mit der Hilfe von aktiven Anlagestrategien verwalten. Dass die Pandemie keineswegs spurlos an dem Versicherungsriesen vorbeigegangen ist und auch aktuell vorbeigeht, dürfte klar sein. „Die COVID-19-Pandemie hinterließ ihre Spuren in den Finanzergebnissen, insbesondere in den gewerblichen Sparten des Schaden- und Unfallgeschäftsbereichs“, teilte der DAX-Konzern vor wenigen Wochen mit.