Euro/US-Dollar: Weiter im Abwärtsmodus? Diese Analyse wurde am 22.03.2021 um 19:00 Uhr erstellt.

Die Euro-Rally endete zu Beginn dieses Jahres. Seitdem bewegt sich der Euro im Verhältnis zum US-Dollar abwärts. Auch in den kommenden Wochen dürfte der Euro wohl keine Bäume ausreißen. Mit einem StayLow-Optionsschein auf den Euro im Verhältnis zum US-Dollar kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Es war wohl hauptsächlich die Aussicht auf eine stärkere US-Konjunktur, warum der Dollar in den vergangenen Wochen haussierte und der Euro im Umkehrschluss den Rückwärtsgang einlegte. So sind beispielsweise laut Medienberichten die Aufträge an US-Industrieunternehmen im Januar stärker als erwartet gestiegen. Die Bestellungen für langlebige Gebrauchsgüter wie Flugzeuge oder Maschinen hätten im Januar um 3,4 Prozent zum Vormonat zugelegt, habe das Handelsministerium der Vereinigten Staaten mitgeteilt. Ökonomen hingegen hätten nur mit einem Plus von 1,1 Prozent gerechnet.