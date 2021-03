Monatstief als Unterstützung

Sell in May and go away, but remember to come back in September, lautet eine bekannte Börsenweisheit. Auch die Statistik der letzten Jahrzehnte unterstreicht, dass durchaus etwas Wahres dran ist an diesem Börsenspruch. Allerdings purzelten die Kurse in der Vergangenheit laut Statistik insbesondere im August und im September. Der April jedenfalls zählt laut Statistik der letzten Jahrzehnte zu den besten Monaten eines Börsenjahres. Kurz noch zum Chart: Eine erste Unterstützungsmarke bietet das aktuelle Monatstief bei 13.868 Punkten.