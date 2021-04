S&P 500: Erneut ein Rekordhoch Diese Analyse wurde am 05.04.2021 um 16:50 Uhr erstellt.

Am Karfreitag wurde der US-Arbeitsmarktbericht für März veröffentlicht. Erst gestern aber konnte die Wall Street darauf reagieren – sie tat dies mit einem neuen Rekordhoch. Mit einem StayHigh-Optionsschein auf den marktbreiten US-Index S&P 500 kann man bereits von seitwärts tendierenden Kursen profitieren.

Gestern am Ostermontag wurde gehandelt in den Staaten – während die Börse hierzulande noch in der Osterpause war. Mit einem Plus von 0,9 Prozent startete der S&P 500 gestern in den Handel an der Wall Street. Verantwortlich für den guten Start in den gestrigen Handelstag dürfte ein überraschend positiver US-Arbeitsmarktbericht gewesen sein. So wurde am Karfreitag laut Medienberichten bekannt, dass im März 916.000 neue Stellen geschaffen wurden. Womit die Prognose der Analysten von 675.000 Stellen deutlich übertroffen wurde. Zudem sei dies der kräftigste Anstieg seit August. Was die Hoffnungen auf eine deutliche konjunkturelle Erholung in den Vereinigten Staaten verstärkte.