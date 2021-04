Bayer: Aktie setzte Ausrufezeichen Diese Analyse wurde am 20.04.2021 um 10:15 Uhr erstellt.

In den vergangenen Handelstagen zählte die Aktie von Bayer zu den großen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Zudem ist Bayer bei der Bekämpfung der Pandemie mittendrin statt nur dabei. Mit einem StayHigh-Optionsschein auf die Aktie von Bayer kann man bereits von seitwärts tendierenden Kursen profitieren.

Gestern und am vergangenen Freitag machte die Aktie von Bayer mit ordentlichen Kurssprüngen auf sich aufmerksam – in den Wochen zuvor erweckte das Papier aus dem DAX eher einen lethargischen Eindruck. Auf dem „Capital Markets Day“ Mitte März nannte Bayer-Boss Werner Baumann drei Wachstumstreiber. Erstens seien Innovationen in den Life Sciences gefragter denn je – durch langfristige Megatrends wie die zunehmende und alternde Weltbevölkerung sowie die wachsende Notwendigkeit einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise. Zweitens treibe die Biorevolution Innovationen in allen Bayer-Divisionen voran. Und drittens beschleunige das Unternehmen seine Transformation und erhöhe weiter die Effizienz.