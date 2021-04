DAX: Sell in May? Diese Analyse wurde am 26.04.2021 um 18:50 Uhr erstellt.

Das Börsenjahr 2021 ist bislang für den deutschen Aktienmarkt ein erfolgreiches. Seit Jahresbeginn konnte der DAX ordentlich zulegen und zwar um 9 Prozent. Allerdings wird die Luft nun dünner – auch aufgrund der Saisonalität. Mit einem StayLow-Optionsschein auf den DAX kann man jedoch eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Stichwort Saisonalität. Der April gehört laut Statistik der vergangenen Jahrzehnte zu den besten Monaten eines Börsenjahres. So womöglich auch in diesem Jahr. Denn seit Monatsbeginn stieg der Deutsche Aktienindex um knapp 2 Prozent. Im Mai aber beginnt laut langjähriger Statistik eine nicht ganz so ertragreiche Börsenphase. Ein bekannter Börsenspruch lautet nicht umsonst: Sell in May and go away, but remember to come back in September. Genau genommen waren der Mai und der Juni in der Vergangenheit durchwachsene Monate am Aktienmarkt mit eher negativer Tendenz. Wohingegen der Juli oftmals glänzen konnte. Und es im August und im September nicht selten höhere Kursverluste zu beklagen gab.