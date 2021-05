Euro: Ist das eine Trendwende? Diese Analyse wurde am 03.05.2021 um 19:20 Uhr erstellt.

In der vergangenen Woche kletterte der Euro im Verhältnis zum US-amerikanischen Dollar auf ein Zweimonatshoch. Nun aber scheint die jüngste Euro-Rallye erst einmal vorbei. Mit einem StayLow-Optionsschein auf das weltweit wohl wichtigste Währungspaar kann man aber trotzdem eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Wie eingangs erwähnt, stieg der Euro in der vergangenen Woche mit rund 1,2150 Dollar auf einen zweimonatigen Höchststand. Danach aber ging es abwärts. Ausschlaggebend dafür waren laut einem „Handelsblatt“-Bericht solide Konjunkturdaten aus den USA, die den Dollar unterstützten, was den Euro im Umkehrschluss schwächte. Gestern Nachmittag allerdings war der Euro wieder im Aufwind. Die Stimmung in der US-Industrie habe sich im April überraschend eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM habe überraschend und merklich nachgegeben.