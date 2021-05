BASF: Charttechnischer Widerstand Diese Analyse wurde am 10.05.2021 um 19:00 Uhr erstellt.

Vor allem in charttechnischer Hinsicht könnte die Aktie des Chemieriesen BASF aktuell an Grenzen stoßen. Doch nicht nur die Charttechnik spricht aktuell gegen ein kurzfristig starkes BASF-Papier. Mit einem StayLow-Optionsschein auf die Aktie der BASF kann man aber eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Die konjunkturellen Frühindikatoren sind in den vergangenen Monaten gestiegen und signalisieren eine stärkere Belebung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität als bisher von BASF unterstellt. Dies teilte der DAX-Konzern vor wenigen Tagen im Rahmen des Quartalsberichts mit. Die in vielen Ländern wieder steigenden Infektionszahlen und anhaltenden Beschränkungen wirtschaftlicher Aktivitäten führen aber laut BASF dazu, dass die konjunkturelle Lage nach wie vor äußerst fragil bleibt. Hinzu würden Unterbrechungen in den globalen Lieferketten kommen, welche das Wachstum in der Industrie vorübergehend beeinträchtigen können.