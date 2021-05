Mehrjahresjoch als Widerstand

Ein schneller als erwartetes Wachstum dürfte aber schon ein gutes Stück weit eingepreist sein im europäischen Leitindex EURO STOXX 50. Es könnte also in den kommenden Wochen erst einmal an weiteren Impulsen mangeln, was weiter steigende Kurse anbelangt. Zudem steht der Europa-Index in charttechnischer Hinsicht vor einer hohen Hürde. Gemeint ist damit das Mehrjahreshoch, welches im April bei 4.041 Punkten erklommen wurde. Zu erwähnen ist zudem, dass die Saisonalität auch am europäischen Aktienmarkt in den kommenden Wochen ein Belastungsfaktor sein könnte.