Lufthansa: Markterholung im Sommer? Diese Analyse wurde am 31.05.2021 um 19:25 Uhr erstellt.

Die Pandemie beeinflusste das erste Quartal der im MDAX notierten Lufthansa weiterhin in sehr hohem Maße. Im zweiten Halbjahr aber rechnet die Kranichlinie mit einer deutlichen Markterholung. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie der Deutschen Lufthansa kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Um nicht weniger als 60 Prozent sank der Konzernumsatz im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Grund: Das Vergleichsquartal im Vorjahr war von den Auswirkungen der Pandemie nur zum Teil betroffen. Unter dem Strich musste die Lufthansa in Q1 einen Konzernverlust von 1,0 Mrd. Euro ausweisen. Weniger als im ersten Quartal 2020 übrigens, als ein Verlust von 2,1 Mrd. Euro zu Buche stand. Durch „konsequente Kosteneinsparungen“ konnte man somit in Q1 des laufenden Geschäftsjahres ein besseres Ergebnis erzielen als in Q1 des Vorjahres. Doch die Entwicklung der Pandemie sorgt für anhaltende Reise-Restriktionen in fast allen Teilen der Welt. Damit ist auch im zweiten Quartal mit einer nur schrittweisen Erholung der Nachfrage zu rechnen.