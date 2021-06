Deutsche Telekom: Auf Sicht seitwärts? Diese Analyse wurde am 07.06.2021 um 20:25 Uhr erstellt.

Die Deutsche Telekom will in den kommenden Jahren schneller wachsen. Die T-Aktie war in den vergangenen Wochen bereits auf der Überholspur unterwegs. Und könnte bald eine Verschnaufpause einlegen. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie der Deutschen Telekom kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Die Deutsche Telekom will ihr Wachstumstempo in den kommenden Jahren deutlich steigern. Dies gab der DAX-Konzern vor kurzem auf seinem Kapitalmarkttag bekannt. Das durchschnittliche jährliche Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses soll bis 2024 um 3 bis 5 Prozent betragen. Der Umsatz soll in dieser Zeit durchschnittlich um 1 bis 2 Prozent wachsen. Der Free Cashflow soll 2024 mehr als 18 Mrd. Euro erreichen. Zum Vergleich: Im abgelaufenen Geschäftsjahr lag dieser bei 6,3 Mrd. Euro. „Wir schalten einen Gang hoch“, wurde Vorstandsvorsitzender Tim Höttges in einer Pressemitteilung zitiert.