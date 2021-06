Apple: Ist die Aktie zu teuer? Diese Analyse wurde am 14.06.2021 um 18:05 Uhr erstellt.

Seit einigen Monaten befindet sich die Aktie von Apple in einer Seitwärtsphase. Dass sich diese Seitwärtsbewegung in den kommenden Sommer-Wochen fortsetzt, ist durchaus denkbar. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie des US-amerikanischen IT-Giganten Apple kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

„Wir sind stolz auf unsere Leistung im Märzquartal, die Umsatzrekorde in jeder unserer geografischen Regionen und ein starkes zweistelliges Wachstum in jeder unserer Produktkategorien umfasst und unsere installierte Basis aktiver Geräte auf ein Allzeithoch bringt“, wurde Finanzvorstand Luca Maestri per Pressemitteilung zitiert. „Diese Ergebnisse verhalfen uns zu einem operativen Cashflow von 24 Mrd. US-Dollar und außerdem haben wir fast 23 Mrd. US-Dollar an die Aktionäre zurückgezahlt. Wir blicken zuversichtlich in unsere Zukunft und werden weiterhin bedeutende Investitionen tätigen, um unsere langfristigen Pläne zu unterstützen und das Leben unserer Kunden:innen zu bereichern“, so Maestri weiter.