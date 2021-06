DAX: Zunehmende Unsicherheit? Diese Analyse wurde am 21.06.2021 um 18:35 Uhr erstellt.

Der deutsche Aktienmarkt hinterließ in den vergangenen Wochen unter dem Strich einen recht stabilen Eindruck. Allerdings nahm die Unsicherheit zu in den vergangenen Tagen. Mit einem Inline-Optionsschein auf den deutschen Leitindex DAX kann man in relativ kurzer Zeit eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Apropos Unsicherheit. Diese gründet insbesondere auf der Sorge des Aktienmarktes, dass die Zeit des sehr billigen Notenbankgeldes schneller enden könnte als erhofft. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters am vergangenen Mittwoch nach dem Zinsbeschluss, dass ein Plan zum Abschmelzen der Anleihenkäufe bei einem anhaltenden Aufschwung auf den kommenden Sitzungen zum Thema werden dürfte. Zudem hätten die Währungshüter laut Reuters erstmals seit Ausbruch der Pandemie signalisiert, dass es 2023 eine Zinserhöhung geben könnte. Bislang hätten sie im Mittel eine Zinswende erst ein Jahr später angepeilt.