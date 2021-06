Aktie scheint nicht teuer, aber...

Apropos Rechtsfälle. Bayer werde weiter mit den Klägeranwälten verhandeln, um sich zu den verbliebenen bestehenden Roundup™-Klagen zu einigen. Dies teilte das DAX-Unternehmen im Mai mit. Die Unsicherheit rund um die Bayer-Aktie bezüglich der Rechtsstreitigkeiten in den USA dürfte also bestehen bleiben. Diese könnte auch in den kommenden Monaten auf dem DAX-Titel lasten. Andererseits scheint die Aktie mit einem für 2022 geschätzten Gewinnvielfachen von 7,9 auf den ersten Blick nicht zu teuer. In charttechnischer Hinsicht dient das Mehrmonatstief von Dezember bei 46,32 Euro als Unterstützungsmarke. Wohingegen das aktuelle Jahreshoch bei 57,73 Euro einen Widerstand darstellt.