Infineon: Weiter in der Handelsspanne? Diese Analyse wurde am 12.07.2021 um 21:25 Uhr erstellt.

Seit Jahresbeginn bewegt sich die Aktie von Infineon in einer Handelsspanne seitwärts. Zudem scheint der Technologie-Titel aus dem DAX nicht gerade günstig. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie von Infineon können risikofreudige Anleger in relativ kurzer Zeit eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Klein und kaum wahrnehmbar sind Halbleiter Begleiter des täglichen Lebens. So speisen diese beispielsweise regenerative Energien in Stromnetze. Oder sie treiben Autos energieeffizienter an. Infineon gilt als einer der weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-Lösungen, der wichtige Zukunftsmärkte bedient. Das DAX-Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über ein Technologieportfolio mit mehr als 25.000 Patenten und Patent-Anmeldungen. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon nach eigenen Angaben zu den zehn größten Halbleiter-Unternehmen weltweit.