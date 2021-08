Daimler: Historischer Schritt Diese Analyse wurde am 02.08.2021 um 20:25 Uhr erstellt.

Nach dem Corona-Crash im März des vergangenen Jahres vollzog die Aktie von Daimler einen atemberaubenden Aufwärtstrend. Seit April dieses Jahres aber befindet sich die Autoaktie in einer Seitwärtsphase. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie von Daimler kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Um die Profitabilität weiter zu erhöhen, beabsichtigt Daimler nach eigenen Angaben, zwei eigenständige Unternehmen mit Fokus auf Pkw und Vans sowie auf Lkw und Busse zu schaffen. Angestrebt werde die Übertragung einer bedeutenden Mehrheitsbeteiligung an Daimler Truck an die Daimler-Aktionäre. Die Transaktion und die Notierung von Daimler Truck an der Frankfurter Wertpapierbörse würden im Zeitplan liegen und sollen vor Jahresende 2021 abgeschlossen sein. Das Projekt befinde sich aktuell in der Vorbereitungs- und Prüfungsphase. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im Herbst solle die Zustimmung der Aktionäre zu diesem historischen strategischen Schritt eingeholt werden.