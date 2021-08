Infineon: Seitwärts seit Monaten Diese Analyse wurde am 16.08.2021 um 19:40 Uhr erstellt.

Seit Jahresbeginn bewegt sich die Aktie des Technologie-Unternehmens Infineon in einer Handelsspanne seitwärts. Dies könnte auch in den kommenden Monaten so sein. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie der im DAX notierten Infineon können risikofreudige Anleger eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Anfang August brachte Infineon Zahlen. Diese überraschten nicht – weder positiv noch negativ. „Die Nachfrage nach Halbleitern ist ungebrochen, sie sind der Schlüssel für die Energiewende und die Digitalisierung. Dem steht eine weiterhin sehr angespannte Liefersituation gegenüber“, wurde Vorstandschef Reinhard Ploss per Pressemitteilung zitiert. Die Vorräte seien auf einem historischen Tiefstand, die Chips würden aus der Fertigung direkt in die Endanwendungen gehen. „In diesem Umfeld wiegen pandemiebedingte Einschränkungen der Fertigung wie jüngst in Malaysia doppelt schwer“, so Ploss weiter.