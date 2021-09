DAX: Gedämpfte Stimmung? Diese Analyse wurde am 30.08.2021 um 19:35 Uhr erstellt.

Gut gelaunt und sehr stabil präsentierte sich der deutsche Aktienmarkt in den vergangenen Wochen. Doch wird dies auch im Spätsommer so sein? Klettert der DAX munter weiter? Mit einem Inline-Optionsschein auf den deutschen Leitindex DAX kann man in relativ kurzer Zeit eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Mitte August erklomm der DAX ein neues Allzeithoch bei 16.030 Punkten. Ob der DAX dies alsbald toppen kann, scheint aktuell allerdings fraglich. So wurde gestern aus Wiesbaden vom Statistischen Bundesamt bekannt, dass die Inflationsrate in Deutschland im August 2021 voraussichtlich plus 3,9 Prozent betragen wird. Ein höherer Wert für die Teuerungsrate wurde laut Medienberichten zuletzt im Dezember 1993 ermittelt – damals lag die Inflation bei 4,3 Prozent. Angeheizt werde die Teuerung seit Monaten von steigenden Energiepreisen. Grund für die hohe Teuerungsrate sei auch ein so genannter Basiseffekt, weil sich die Rücknahme der Mehrwertsteuer-Senkung bemerkbar mache.