Wichtige Widerstandsmarke

„Selbst in einem noch verschärften ungünstigen Szenario beweist die Deutsche Bank ihre Widerstandsfähigkeit in einer möglichen Wirtschaftskrise. Dies verdeutlicht das verbesserte Risikoprofil unserer Bank und die positiven Effekte unserer Transformation“, wurde Finanzvorstand James von Moltke per Pressemitteilung zitiert. Wie eingangs erwähnt, befindet sich die Aktie der Deutschen Bank in einer Seitwärtsbewegung. Eine wichtige Widerstandsmarke markiert das aktuelle Jahreshoch, welches im Juni bei 12,56 Euro erklommen wurde. Nach unten hin dient das aktuelle Jahrestief bei 8,37 Euro als signifikante Unterstützungsmarke.