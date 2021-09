Airbus: Gut, aber nicht günstig? Diese Analyse wurde am 13.09.2021 um 18:35 Uhr erstellt.

Einen neuen Großauftrag konnte Airbus bereits an Land ziehen. Ein weiterer Großauftrag könnte bald klargemacht werden. Allerdings scheint die Airbus-Aktie nicht günstig. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie von Airbus können risikofreudige Anleger eine bemerkenswerte Seitwärtsrendite erzielen.

Eine frische Nachricht gibt es von Airbus. So hat die junge US-Fluggesellschaft Breeze ihre Bestellungen bei Airbus um 20 Mittelstreckenjets vom Typ A220 aufgestockt. Dies berichtete „Handelsblatt Online“ am gestrigen Montag. Damit würden sich die Aufträge der Airline auf 80 Maschinen in der Version A220-300 summieren, habe Airbus gestern mitgeteilt. Gebaut würden die Maschinen im Airbus-Werk in Mobile im US-Bundesstaat Alabama. Das erste Exemplar für Breeze werde laut Airbus im vierten Quartal ausgeliefert. Dann solle sechseinhalb Jahre lang etwa jeden Monat eine Maschine hinzukommen.