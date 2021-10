Apple: Abermals ein Rekord? Diese Analyse wurde am 11.10.2021 um 19:10 Uhr erstellt.

Vermeldet Apple Ende Oktober erneut Rekordzahlen? Fakt ist: Im Juniquartal erzielte Apple einen Rekordumsatz. Fakt ist ebenfalls: Die Aktie von Apple läuft bereits seit mehreren Monaten seitwärts. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie von Apple kann man eine beachtliche Seitwärtsrendite erzielen.

Ende Oktober wird Apple frische Quartalszahlen bringen. In der letzten Zahlensaison konnte der IT-Gigant aus Kalifornien eine gute Nachricht verkünden. Das Unternehmen verzeichnete nach eigenen Angaben einen Rekordumsatz in einem Juniquartal von 81,4 Mrd. US-Dollar – eine Steigerung von 36 Prozent im Jahresvergleich. „Unsere Rekordleistung im Juniquartal im operativen Geschäft umfasst neue Umsatzrekorde in jeder unserer geografischen Regionen, zweistelliges Wachstum in jeder unserer Produktkategorien und ein neues Allzeithoch bei unserer installierten Basis an aktiven Geräten“, wurde CFO Luca Maestri damals per Pressemitteilung zitiert.