Dow Jones: Mehr Risikofaktoren? Diese Analyse wurde am 18.10.2021 um 20:05 Uhr erstellt.

Die weltweite Lieferkettenkrise geht auch an der US-amerikanischen Wirtschaft keineswegs spurlos vorüber. Zudem befindet sich der US-amerikanische Leitindex gegenwärtig noch in einer negativen Saisonalität. Mit einem StayLow-Optionsschein auf den Dow Jones kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

„Durchschnittlich elf Tage muss ein Frachtschiff derzeit im Hafen von Los Angeles warten. Vorher gibt es meist keine Chance, dass die Waren ausgeladen und weitertransportiert werden“, berichtete „Handelsblatt Online“ vor kurzem. Ein Symptom der weltweiten Lieferkettenkrise, die immer deutlicher auch in den USA spürbar werde. Für den größten Wachstumsmotor der Welt werde die angespannte Situation zum ernsthaften Problem. Erst in dieser Woche habe der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognose für die USA um einen Prozentpunkt gesenkt – so viel wie bei keinem anderen G7-Land.