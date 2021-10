DAX: Kommt eine Jahresendrallye? Diese Analyse wurde am 25.10.2021 um 20:50 Uhr erstellt.

Was passiert mit dem DAX in den letzten beiden Monaten des laufenden Jahres? Gibt es eine Jahresendrallye? Oder fällt diese dieses Mal aus? Zumindest in den kommenden Wochen könnte der DAX weniger gut abschneiden. Mit einem StayLow-Optionsschein auf den DAX kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Der November und der Dezember gehören laut statistischen Erhebungen zu den besseren Monaten eines Börsenjahres. Auch in diesem Jahr könnte diese Saisonalität wieder eine Rolle spielen. Ob aber der DAX von Anfang November bis Ende Dezember durchstarten kann – davon ist eher nicht auszugehen. Denn aktuell gibt es doch einige Belastungsfaktoren. Diese werden unter anderem abgebildet im ifo-Index. Das an der Börse vielbeachtete Konjunktur-Barometer sank im Oktober das vierte Mal in Folge. „Lieferprobleme machen den Firmen zu schaffen. Die Kapazitätsauslastung in der Industrie sinkt. Sand im Getriebe der deutschen Wirtschaft hemmt die Erholung“, wurde ifo-Präsident Clemens Fuest per Pressemitteilung zitiert.