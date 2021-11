Erste Erfolge

Restrukturierungen und eine anziehende Auftragslage hätten im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres erste Erfolge erzielt. Für das Geschäftsjahr 2021 geht die Gesellschaft von einem Konzernumsatz in Höhe von ca. 1,0 Mrd. Euro aus. Zudem wurde für das Gesamtjahr ein leicht positives Konzernergebnis prognostiziert. Am 11. November wird SGL Carbon übrigens die Zahlen nach dem dritten Quartal bekannt geben. Die Aktie des Technologie-Unternehmens aus Wiesbaden notiert im SDAX. In charttechnischer Hinsicht markierte der Kurs von SGL Carbon Mitte Oktober ein Mehrmonatstief und somit eine Unterstützungsmarke bei 7,28 Euro. Nach oben hin bildet das aktuelle Jahreshoch bei 10,88 Euro eine wichtige Widerstandsmarke.