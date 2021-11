DAX: Belastungsfaktor Pandemie? Diese Analyse wurde am 15.11.2021 um 19:15 Uhr erstellt.

Aufgrund der vierten Welle spitzt sich die aktuelle Pandemie-Lage deutlich zu. Noch scheint dies die Börse aber zu ignorieren. Nicht auszuschließen indes, dass die Corona-Pandemie erneut zum Belastungsfaktor wird. Mit einem Inline-Optionsschein auf den DAX kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Angesichts stark gestiegener Infektionszahlen verhängte die Regierung in Österreich am vergangenen Sonntag einen Lockdown für Ungeimpfte. Aktuell denkt man in Wien laut Medienberichten sogar über Ausgangsbeschränkungen auch für Geimpfte nach. In Deutschland sprang die Inzidenz auf über 300 – so hoch wie noch nie in den drei vorherigen Infektionswellen. Die steigende Zahl der Corona-Patienten bringe Krankenhäuser insbesondere im Süden und im Osten des Landes an ihre Belastungsgrenze. Bund und Länder treffen sich übermorgen zu einem Corona-Gipfel. Verschärfte Maßnahmen sind aufgrund der sehr ernsten Lage auch in Deutschland zu erwarten.