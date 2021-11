RWE: Große Pläne Diese Analyse wurde am 22.11.2021 um 19:40 Uhr erstellt.

Große Pläne hat der im DAX notierte Energieriese RWE. Um diese auch zu realisieren, verfüge man nach Auskunft des Unternehmens über große finanzielle Spielräume. Die RWE-Aktie scheint aber aktuell nicht mehr günstig. Mit einem Inline-Optionsschein auf RWE kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Mit der neuen Strategie „Growing Green“ erhöht RWE massiv die Schlagzahl und investiert 50 Mrd. Euro brutto in ihr Kerngeschäft. Dies teilte der DAX-Konzern vor wenigen Tagen mit. Damit würden pro Jahr durchschnittlich 5 Mrd. Euro brutto in Offshore- und Onshore-Windkraft, Solar, Speicher, flexible Backup-Kapazitäten und Wasserstoff fließen. In der Folge werde das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Kerngeschäft deutlich wachsen. 2030 solle es dann 5 Mrd. Euro betragen und somit voraussichtlich mehr als doppelt so viel wie im laufenden Geschäftsjahr.