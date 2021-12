DAX: Omikron im Fokus Diese Analyse wurde am 29.11.2021 um 20:40 Uhr erstellt.

Der Schock saß durchaus tief am vergangenen Freitag. Eine neu entdeckte Virus-Variante verursachte ein mittelschweres Börsenbeben. Gestern dann aber konnte sich der DAX ein klein wenig erholen. Mit einem StayHigh-Optionsschein auf den DAX kann man bereits von seitwärts tendierenden Index-Kursen profitieren.

Um 0,2 Prozent stieg der DAX gestern zu Wochenbeginn. Somit beruhigte sich die Börse wieder etwas nach dem Kurssturz am Freitag, als Deutschlands Börsenbarometer fast 4,2 Prozent an Wert verlor. Verursacht wurde dieses Börsenbeben von der Nachricht, dass eine neue Corona-Variante namens Omikron entdeckt wurde. Die Weltgesundheits-Organisation (WHO) stufte das globale Risiko durch Omikron laut Medienberichten als „sehr hoch“ ein. „Ich bin überrascht, so viele Mutationen in dem Virus zu sehen“, so Virologe Christian Drosten gegenüber dem ZDF. Klar ist: Die Pandemie ist zurück an der Börse. Zumal Forderungen nach einem Lockdown auch hierzulande immer lauter werden. In den Niederlanden und in Österreich beispielsweise wurden bereits Teile des öffentlichen Lebens heruntergefahren.